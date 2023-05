A Small Light onthult onderduikverhaal Familie Frank: ‘Heel krachtig en urgent’

Inge (60) ging naar huis zonder boer Rob, op ‘Boer zoekt vrouw’-reü­nie steelt ze de show met spannende speeltjes

Inge Kamp uit ’t Harde was in het populaire programma ‘Boer zoekt Vrouw’ te zien, maar kwam maar weinig in beeld. Hier bracht ze verandering in tijdens de reünie met de vrouwen van boer Rob. Ze steelt de show als typetje boerin Hendrikje en deelt tasjes uit met spannende inhoud. Inge gaat naar huis zonder boer, maar mist kersenteler Rob niet.