Spin-off van 'The Office' sneuvelt door Hollywoodstaking

The Office-legende Stanley Hudson krijgt geen spin-off meer. Acteur Leslie David Baker heeft laten weten dat de vervolgserie rond zijn personage door de Hollywoodstaking voorlopig van de baan is. Het geld dat via crowdfunding was ingezameld om het project te realiseren, zal worden teruggegeven.

Hiermee ziet Leslie David Baker (65) zijn droom in rook opgaan. In 2020 kondigde de acteur aan dat de spin-off Uncle Stan in de maak was. Om dit te financieren zette hij een crowdfundingactie op touw waar hij ruim 100.000 euro mee ophaalde. Dit geld wordt nu terugstort naar zijn fans, laat hij via social media weten.

,,We zijn net zo enthousiast als jullie om dit project uit te brengen en waarderen al jullie geduld en steun”, schrijft Baker. “Het project heeft langer geduurd dan verwacht door omstandigheden waar we geen invloed op hadden. Eerst de coronapandemie en nu de staking in Hollywood. Het project blijft ‘on hold’ gezet. Gezien de huidige economische situatie leek ons het beste om het geld terug te geven. Je zult bericht ontvangen over je restitutie zodra deze is uitgegeven en kunt deze deze in de komende weken verwachten te ontvangen.”

Uncle Sam is niet het enige project dat sneuvelt door de staking in Hollywood. Vrijwel alle tv- en filmproducties waar schrijvers en acteurs aan te pas komen, staan stil. Vooralsnog beloven de meesten na de staking de draad weer op te pakken, maar de langdurige stilstand betekent voor sommigen de doodsteek.

