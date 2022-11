1,1 miljoen mensen zien Sinterklaas Piet de Smeerpoets toespreken: 'Mislukt grapje’

SinterklaasjournaalDe voorbereidingen voor de intocht van Sinterklaas in Hellevoetsluis lopen niet bepaald op rolletjes. Niet alleen blijkt de machinekamer van de stoomboot onder water te staan, ook is nog altijd niet duidelijk wie het Grote Pietenhuis overhoop heeft gehaald. Maar er is gelukkig ook goed nieuws: verslaggever Jeroen Kramer, die werd verdacht van de inbraak, is weer op vrije voeten. ,,Een rommelig huis is geen misdrijf”, zei een van de agenten voor het oog van 1.106.000 kijkers.

Kramer werd eergisteren door de politie opgepakt nadat hij nota bene zelf constateerde dat het Grote Pietenhuis een grote rommel was. De agenten vonden het maar een verdachte situatie en besloten hem daarom te arresteren. Hij kwam er gelukkig goed van af, want gisteravond werd duidelijk dat hij niet langer verdachte is. En dus werd hij, voor de deur van het Grote Pietenhuis, weer vrijgelaten. De verslaggever was opgelucht, hij dacht dat de échte inbrekers waren gevonden.

Niets bleek minder waar. ,,Nee, we dachten dat er was ingebroken. Maar de deuren en de ramen zijn nog heel, en er is ook niets gestolen. Dus het is een misverstand.” Maar hoe kan het dan zo’n rommeltje zijn, vroeg Kramer zich af. ,,Tsja, een rommelig huis is geen misdrijf, meneer”, reageerde een van de agenten. En daar moest Kramer het mee doen.

Mislukt grapje

Ondertussen deed Sinterklaas zijn ronde op de stoomboot. Ook daar bleek nog van alles niet gereed te zijn voor de intocht. Hoe zat het bijvoorbeeld met de lekkende boot, was die al gerepareerd? Ja hoor, beweerde Piet de Smeerpoets. ,,Zo droog als alle Spaanse droge worsten bij elkaar”, grapte hij. Maar toen de Sint vroeg naar de machinekamer, die eveneens blank stond, raakte Piet de Smeerpoets in paniek. ,,Ik heb de machinekamer helemaal nog niet gecontroleerd...”, stotterde hij.

Daar leek Sinterklaas niet zo blij mee. ,,Nou, dat is dan een beetje een mislukt grapje, he. Ga dan maar snel naar de machinekamer, want we hebben er niks aan als alles hier weer volloopt met water.” En zo droop Piet de Smeerpoets af.

Het blijft dus nog even spannend: zal de stoomboot op tijd gerepareerd zijn én is het Grote Pietenhuis opgeruimd als de pieten arriveren? Dat moet de komende dagen duidelijk worden.

Kijkcijfers

Het Sinterklaasjournaal is op de tweede avond van deze reeks een plekje gestegen in de kijkcijferlijst. De aftrap op maandag stond op de vijfde plek, gisteren belandde het programma op plek 4 van de lijst van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).



Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar ruim 1,7 miljoen mensen voor klaar zaten. Zilver was er voor het Half Acht Nieuws van RTL, met 1,4 miljoen kijkers, en het brons ging naar het NOS Journaal van 18.00 uur waar bijna 1,2 miljoen mensen naar keken.

