1,2 miljoen kijkers zien Nick & Simon onmogelijke duetten realiteit maken

AB­BA-zoek­tocht van Nick & Simon en Kees Tol goed voor 1,4 miljoen kijkers

1 mei De nieuwe muzikale serie van Nick & Simon en Kees Tol lijkt opnieuw een succes te zijn. Gisteravond stemden maar liefst 1,4 miljoen mensen af op Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me. In de nieuwe reeks duiken de Volendamse vrienden diep in de wortels van de Zweedse band ABBA. ‘Het was weer een feestje’, luiden de reacties van kijkers.