1,4 miljoen kijkers zien Ellen ten Damme vertellen over kus met Mark Rutte: ‘Spontane actie’

Dat Ten Damme meedeed aan De Slimste Mens heeft alles te maken met de coronaperiode. Normaal duikt de 53-jarige entertainer nooit op in spelshows, maar gisteravond maakte ze een uitzondering. ,,Ik zou hier nooit aan meedoen normaal gesproken. Dit niet zo slimme idee stamt uit de coronatijd natuurlijk.” Vlak voor de finale komt Freriks terug op een opvallend moment uit de carrière van Ten Damme. Op Bevrijdingsdag in 2014 gaf ze een optreden in Assen waar ook Rutte bij aanwezig was. Ze zong gekleed in een rood mantelpakje het nummer Feeling Good. Ze stond vlak voor het publiek zwaaiend met haar jasje, keek de premier aan en kuste hem op de mond.

Ik heb hem daarna ook nog even gezien. Hij was heel aardig

,,Hij was de enige die ik herkende, die vooraan zat”, vertelt Ten Damme gisteravond in de quiz. ,,Het liedje ging over voel je vrij en blij. Ik moest daar langs lopen en ik dacht dit past helemaal bij dat nummer. Het was een spontane actie.” De zangeres geeft aan dat ze denkt dat Rutte de actie wel leuk vond. ,,Ik heb hem daarna ook nog even gezien. Hij was heel aardig.”