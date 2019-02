1,4 miljoen kijkers zien Waylon 21 minuten lang Queen coveren bij DWDD

De Wereld Draait Door besteedde gisterenavond aandacht aan de Oscars die zondag worden uitgereikt. Eén van de grote kanshebbers is Bohemian Rapsody. De film, waarin Rami Malek Freddie Mercury speelt, vertelt het verhaal van de markante leadzanger van Queen. Waylon sloot de aflevering daarom af met een cover van het legendarische optreden van de band bij Live Aid 1985. Tijdens het 21 minuten durende optreden zong Waylon onder andere delen van Bohemian rhapsody, Hammer to fall, We will rock you en We are the champions.



Op Twitter kwamen gemengde reacties op het optreden. Terwijl veel mensen de uitgebreide cover wel konden waarderen, waren er ook negatieve reacties. Kijkers hadden vooral kritiek op de zuiverheid van de vertolking van Waylon. Volgens hen zong de zanger regelmatig vals.