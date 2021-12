1.454.000 kijkers zien finale Het Perfecte Plaatje verrassende winnaar opleveren

In de avondschemering aan de rand van het zwembad, met een drankje in de hand, blikten de twee terug op de intensieve opnames. Het was voor Frits ‘één grote fantastische reis’. ,,Ik heb anders leren kijken. Op zoek naar spannende beelden.’' Patrick vond het een eer om de eindstrijd met de Maestro-presentator aan te gaan, en ‘oprecht heel gezellig’.



Patrick zag onlangs zijn beste vriendin Georgina Verbaan in het vliegtuig stappen, die derde werd. De Koffietijd-reporter verraste vriend en vijand door de wedstrijd uiteindelijk te winnen. Verrassend, want eerder in de competitie dreigde hij eruit te liggen nadat zijn foto’s weinig punten binnenhaalden. Een drieluik van de ruige zee, de rustige onderwaterwereld en een vreedzame ondergaande zon leverden hem de overwinning op.