1,5 jaar oud zoontje Tijl Beckand lag met corona in ziekenhuis

Billie Eilish geniet van sociale isolatie: Lang geleden dat ik zo lang niks te doen had

7 april Zangeres Billie Eilish zit zeker niet in zak en as sinds ze door de uitbraak van het coronavirus aan huis is gekluisterd. ,,Ik heb het prima naar mijn zin in mijn eentje. Het is denk ik voor het eerst sinds ik twaalf was dat ik zo lang niks te doen heb," zegt ze in de podcast van Electronic Beats.