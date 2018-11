1,6 miljoen mensen zien Sophie (25) vallen voor ‘bullshit’ Lil’ Kleine

Bij The Voice gaat het om de kwaliteit. Niet om de looks, de x-factor of de potentie een idool te worden. Het gaat in de RTL-show, althans in eerste instantie, om de stem. Daarom zijn de audities blind. En daarom zitten op de rode stoelen geen juryleden die commentaar geven, maar professionals die coachen.



Onder hen is dit seizoen voor het eerst rapper Lil’ Kleine. Hij gaf het de afgelopen weken meermaals toe: hij kan niet zingen. En anders dan Ali B, voor wie hetzelfde geldt, mist hij ook de jarenlange ervaring. Waar hij wel veel van weet: roem anno 2018. En die belooft hij een ieder die voor hem kiest.



Zo ook de 25-jarige Sophie van der Stok uit Amsterdam. Ze auditeerde met de jazzklassieker At Last, oorspronkelijk uitgebracht in 1942. Ze vertelde ervan te dromen voortaan fulltime muziek te maken. Dat klinkt meer als iemand voor intieme theaterconcerten dan als een popster met clips die viraal gaan.



En tóch trok Lil’ Kleine de faamkaart. ,,Ik weet zeker dat ik jou echt, echt, echt heel bekend kan maken’’, zei hij, nadat alle coaches voor de zangeres waren gedraaid. ,,En ik weet niet wat Anouk voor je gaat doen...’’



Dat wilde de Haagse rockzangeres zelf wel vertellen. ,,Ik zou never nooit zeggen dat ik van jou een ster ga maken, want dat gaat waarschijnlijk helemaal niet gebeuren’’, begon ze. ,,Wat ik jou kan beloven is niet dat je een ster wordt, maar ik kan je zeker beter maken, ik kan je zeker de juiste tools geven en tips om jezelf te ontwikkelen en daar te komen waar jij wilt zijn. En dat heb je nodig.’’