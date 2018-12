1,9 miljoen mensen zien niemand draaien voor Mattanja en wél voor Sterre: ‘Bizar’

Video'sRuim 1,9 miljoen mensen zagen gisteravond hoe geen enkele coach draaide voor de ervaren singer-songwriter Mattanja Joy Bradley (37) in The voice of Holland . Talloze kijkers klommen verbijsterd in de digitale pen, vooral toen meerdere coaches wél draaiden voor de ‘kinderlijke stem’ van psychologiestudente Sterre Tuijl (21). ,,Wie neemt The Voice nu nog serieus?’’

Met een gitaar of piano een eigen draai geven aan een grote hit: het is meestal een garantie voor succes in tv-talentenjachten. Dat gold gisteravond niet voor Mattanja Joy Bradley. Het voormalige 3FM Serious Talent had aan ervaring geen gebrek: ze deed in 2012 mee aan De beste singer-songwriter van Nederland en twee jaar later zelfs aan het hitprogramma Beste Zangers.



Haar succes bleek echter een valkuil. Mattanja kon geen ‘nee’ zeggen, nam te veel hooi op haar vork, voelde zich ongelukkig en raakte opgebrand. Na een rustgevende reis door Amerika was de zangeres gisteravond weer klaar voor de spotlights. Ze verscheen op het Voice-podium met haar gitaar en begeleidde zichzelf bij het zingen van Aviici’s hit Wake Me Up. De coaches zouden het nooit zien; geen van hen draaide de stoel.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Mattanja Joy Bradley in The Voice. © RTL

Op Twitter heerste verbazing, die alleen maar groeide toen vervolgens de Rotterdamse Sterre Tuijl (21) ging zingen. De goedlachse relatietherapeute in spé koos voor het vaak bij audities gezongen lied Jessie van Joshua Kadison en had slechts 20 seconden nodig om Anouk te laten draaien. Tijdens de laatste klanken ging Ali B zijn collega achterna.



De stem van Sterre was wel wat ‘kinderlijk’, gaf haar uiteindelijk gekozen coach Anouk toe, maar ze vond haar geluid toch interessant genoeg om te draaien. Daar dachten twitterende kijkers anders over. ,,Niet draaien voor Mattanja en wel voor Sterre, why Anouk, wat doe je nou?’’, schreef iemand. ,,Ik snap niet dat je hiervoor draait en de vorige niet’’, voegde een ander toe. ,,En de winnares laten ze gaan, zo jammer.’’

Patatbakker

De auditie van de avond kwam overigens van Lyall Silié uit Zwijndrecht. De patatbakker wist met zijn versie van Lay me down van Sam Smith alle vier de coaches tegelijk te laten draaien én hij gaf Waylon kippenvel. Veel nut hadden de betogen van de drie mannelijke coaches niet, want Lyall had al tijdens zijn optreden zijn oog laten vallen op Anouk. Haar korte commentaar (,,Ja, kom gewoon bij mij’’) was dan ook genoeg om hem voor haar te doen kiezen.