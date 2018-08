10 dingen die je niet wist over Robert De Niro

Bobby Milk

Als kind kreeg De Niro, die opgroeide in de wijk Little Italy in New York, de bijnaam Bobby Milk. Hij was broodmager en lijkbleek, omdat hij te weinig zon kreeg. De acteur compenseerde dat iele uiterlijk later met rollen in films als Raging Bull en Cape Fear.

Ouders

Beide ouders van De Niro – Virginia Admiral en Robert de Niro senior – waren schilders. Vooral zijn vader genoot veel aanzien als abstract kunstenaar. Na de geboorte van zijn zoon maakte De Niro senior bekend homoseksueel te zijn en scheidde hij van zijn echtgenote.

Gebit

De Niro neemt als acteur drastische maatregelen om zich in te leven in zijn personage. Bekend is hoe hij 30 kilo aankwam voor zijn rol als bokser Jack LaMotta in Raging Bull. Voor Cape Fear liet hij zijn gebit voor 5000 dollar ruïneren. Het kostte hem 20.000 dollar om het weer te herstellen.

Gemiste rollen

Gedurende zijn carrière heeft De Niro veel rollen geweigerd. Soms werd hij gepasseerd. Hij had de hoofdrollen kunnen spelen in Charlie and the Chocolate Factory (werd Johnny Depp), Dick Tracy (ging naar Warren Beatty), The Departed (Jack Nicholson kreeg de rol) en de schurk uit Home Alone (zijn makker Joe Pesci werd gecast).

Restaurants

De Niro staat te boek als gierig. Taxichauffeurs noemen hem No Dinero (Geen Geld), omdat hij zuinige fooien geeft. Hij investeert zijn geld vooral in restaurants. Zo is hij mede-eigenaar van de vermaarde Japanse restaurantketen Nobu. President Trump is daar overigens niet welkom.

Vrouwen

In de recente documentaire over Whitney Houston wordt beweerd dat De Niro dol op haar was, maar bij haar geen voet tussen de deur kreeg. De acteur is tweemaal getrouwd. Van zijn tweede echtgenote, actrice Grace Hightower, scheidde hij na twee jaar in 1999, maar het stel is sinds 2004 weer bij elkaar.

Volledig scherm Met Grace Hightower © REUTERS

Schandalen

In vraaggesprekken geeft De Niro zelden iets prijs over zijn privéleven. Fotografen die hem lastigvallen, kunnen vaak rekenen op een uitbrander. Toch worden ook minder flatteuze feiten soms openbaar. Zoals in 2008, toen De Niro in Parijs in verband werd gebracht met een prostitutieschandaal. Respons van de acteur, die alles ontkende: ,,Ik ga nooit meer naar Frankrijk.’’

Monoloog

Een van de opmerkelijkste scènes uit zijn carrière speelt De Niro in Taxi Driver. De voortdurend herhaalde tekst ‘You’re talking to me?’ was helemaal geïmproviseerd en stond niet in het script, dat alleen maar de aanwijzing bevatte dat De Niro in de spiegel moest kijken.

Bananarama

Net als Michael Caine, die door Madness werd bezongen, kreeg ook De Niro een muzikaal eerbetoon. De Britse meidengroep Bananarama zong het nummer Robert De Niro’s Waiting. Toen de zangeressen de acteur op zijn verzoek ontmoetten, dronken zij zich eerst lazarus om hun idool onder ogen te durven komen.

Vloeken