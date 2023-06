113 overweldigd door speech Disturbed-zanger over depressie op Graspop: 'Begin van verandering’

video gaat viralDe hulplijn voor zelfmoordpreventie 113 is diep geraakt door een emotionele toespraak van David Draiman op Graspop. De zanger van de Amerikaanse metalband Disturbed onthulde vrijdagavond in tranen dat hij worstelt met een depressie die hem onlangs bijna het leven kostte. De vele duizenden fans die desgevraagd toegaven soms met vergelijkbare gevoelens te kampen, drukte hij op het hart dat ‘ze er niet alleen voor staan’. ,,Dit is zo goed en belangrijk.”

David Draiman, dit jaar gescheiden van zijn echtgenote, laat zijn tranen de vrije loop na A Reason to Fight, een gevoelige ballad die gaat over de strijd tegen verslaving en depressie, ‘demonen’ die ook in zijn leven een rol spelen. Het is een strijd die vele mensen dagelijks voeren, zegt Draiman, een strijd die ook bekende artiesten de afgelopen jaren het leven heeft gekost.

,,De demonen verslaving en depressie zijn echt”, begint Draiman, zichtbaar ontroerd, zijn speech op Graspop, een festival in België waar ieder jaar duizenden Nederlanders naartoe gaan. ,,Het zijn ziektes, mijn vrienden, niet anders dan kanker. Ze groeien binnenin je. Aan de buitenkant kan je ook niet zien dat iemand kanker heeft, toch? Hetzelfde geldt voor verslaving en depressie. Net zoals kanker, zijn ze niemands schuld. Het is niet omdat je zwak bent, dat je kanker krijgt. Het is niet omdat je niet gezegend bent, dat verslaving en depressie je beginnen te verslinden.”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

‘Jullie zijn niet alleen’

Met een brok in de keel noemt Draiman tal van iconen die ons de laatste jaren zijn ontgaan, zoals Chester Bennington van Linkin Park, Chris Cornell van Soundgarden, Scott Weiland van Velvet Revolver en Keith Flint van The Prodigy. Zij stierven allen door zelfdoding, en Draiman ‘is het zat om vrienden te verliezen’. Hij roept iedereen op om aandacht te hebben voor depressie en verslaving.

De frontman vraagt op een gegeven moment wie van de bezoekers weleens heeft geworsteld met een depressie of verslaving, of iemand kent die dat heeft gedaan. Vrijwel het hele veld steekt vervolgens zijn hand op. ,,Zoals jullie kunnen zien, vrienden, jullie staan er niet alleen voor”, vertelt Draiman in tranen. Zijn speech raakt een gevoelige snaar, want in het publiek pinken mensen tranen weg, zo valt te zien op beelden die rondgaan op sociale media.

Tranen biggelen over wangen

De frontman krijgt ook op sociale media veel bijval, ook van mensen die helemaal niets met zijn muziek hebben. ,,Ontroerende woorden van deze Draiman”, zegt Gert-Jan Segers, voormalig voorman van de ChristenUnie. ,,We zijn allemaal struikelende stuntelaars. En niemand redt het zonder de hulp van anderen.” Ook anderen houden het niet droog. ,,Toch wel de meest oprechte topboodschap in lange tijd”, zegt strafrechtadvocaat Bas Janssen. Volgens verslavingsarts Jelmer Weijs is ‘verslaving een ziekte die iedereen kan overkomen’. ,,Je bent niet alleen”, herhaalt hij de woorden van Draiman. Bij jeugdverpleegkundige Nathalie Noort brengt de toespraak emotionele herinneringen naar boven. ,,Ik dacht dat ik de dood van twee van mijn vrienden (in 2017) inmiddels goed verwerkt had. En misschien is dat ook wel zo, maar de tranen biggelen alsnog over mijn wangen nu ik dit filmpje kijk.”

De speech, die Draiman deze tour tijdens iedere show uitspreekt, maakt ook diepe indruk op de medewerkers van 113, de hulplijn voor zelfmoordpreventie. ,,Wat ontzettend indrukwekkend en waardevol”, reageert een woordvoerder. ,,Zo goed en belangrijk dit soort uitingen. Dit is echt het begin van verandering in de maatschappij als het gaat om praten over mentale problemen en taboes daarop. Dit kan écht levens redden!”

Show op Pinkpop

Disturbed, bekend van hits als Down with the Sickness, Stricken en vooral The Sound of Silence, een cover van Simon & Garfunkel, zou zaterdag om 16.10 uur Pinkpop aandoen, maar is genoodzaakt het optreden te annuleren omdat Draiman ziek is geworden. Hij zou kampen met ‘vocale problemen’ en moet zijn stembanden de komende vier dagen rust geven. Dat betekent ook dat hun optreden in Luxemburg aanstaande maandag niet doorgaat. ‘We hopen zo snel mogelijk terug te zijn’, laat de Amerikaanse metalband weten.

