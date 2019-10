130 mensen melden zich bij EHBO door pepperspray bij ADE-show Martin Garrix

1,6 miljoen kijkers zien welke BN’er in het hondenpak zingt

9:46 The Masked Singer is een kijkcijferknaller van formaat voor RTL 4. Bijna 1,6 miljoen kijkers waren gisteravond nieuwsgierig wie toch die zingende BN’ers zijn in de meest uiteenlopende pakken. Van één kandidaat ging het masker af en alleen panellid Gerard Joling wist goed te raden wie er schuil ging in het hondenpak. Spoiler alert. Let op, dit artikel bevat de afloop van dit tv-programma.