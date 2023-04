2,4 miljoen kijkers voor The Passion, lof voor Buddy Vedder en Marlijn Weerdenburg: ‘Wereldtalent’

Update The Passion heeft donderdagavond ruim 2,4 miljoen kijkers getrokken op NPO 1. Vooral de optredens van Buddy Vedder en Marlijn Weerdenburg krijgen op sociale media veel lof. ‘Deze twee laten even zien hoe je moet zingen en acteren’, klinkt het onder meer.

Met flink wat regen moest de cast van The Passion donderdagavond de bühne op. Eerder lieten Ferdi Stofmeel en Bertrie Wierenga aan RTL Boulevard weten te hopen dat het het weer zou opklaren, maar dat gebeurde niet. Het weerhield de groep acteurs er echter niet van om alles uit de kast te halen voor het publiek en de kijkers thuis.

Niets dan goeds

Op sociale media klinkt dan ook veel lof. Vooral de optredens van Buddy Vedder en Marlijn Weerdenburg maakten heel wat los bij de kijkers. ‘Wauw! Wat een optreden van Buddy Vedder met Sorry - Nothing But Thieves. Ik zeg volgend jaar de rol van Jezus’, merkt iemand op. En een ander: ‘Verdorie, die Buddy heeft niet de hoofdrol, maar pakt hem wel, wat een inleving.’

Weerdenburg kan eveneens op veel complimenten rekenen. ‘Prachtig hoe Marlijn in deze weersomstandigheden weet te zingen’, schrijft een kijker bijvoorbeeld. Iemand anders stelt dat de actrice ‘een wereldtalent’ is. ‘Het klinkt zo goed dat het bijna niet live lijkt.’

De cast van The Passion bestond dit jaar uit Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria), Buddy Vedder (Judas), Ferdi Stofmeel (Petrus), Bertrie Wierenga (Maria Magdalena) en Dragan Bakema (Pilatus). Het verhaal werd verteld door Thomas van Luyn. Ook hij valt in de smaak bij de kijkers. ‘Diep onder de indruk van verteller Thomas van Luyn’ en ‘wat een geweldig goede verteller’, luiden de reacties.

Louisa Jansen in The Passion

De rol van Barabbas werd dit jaar gespeeld door realityster Louisa Janssen. Barabbas, de gevangene die in plaats van Jezus wordt vrijgelaten, wordt meestal gespeeld door iemand die het jaar ervoor in opspraak is geraakt.

Janssen deed dit seizoen mee aan het programma Echte Meisjes in de Jungle, waarin ze medekandidate Esmee aanviel en daarom het programma moest verlaten. De rol werd vorig jaar gespeeld door Dennis Schouten, die samen met zijn collega Jan Roos werd aangeklaagd door Famke Louise. Ook Famke Louise zelf, zanger Ben Saunders, turner Yuri van Gelder, realityster Dave Roelvink en oud-wielrenner Thomas Dekker speelden de rol al eens.

Naast Janssen, maakten ook andere bekende Nederlanders als verrassing hun opwachting. Onder anderen zanger John de Bever, zijn partner Kees Stevens, goochelaar Steven Kazàn, fotograaf William Rutten, oud-schaatser Michel Mulder en politicus Gert-Jan Segers kwamen voorbij.

De dertiende editie van The Passion werd donderdag opgevoerd in Harlingen. Voor het eerst sinds de coronapandemie was er weer publiek bij het evenement aanwezig.

Beter bekeken dan vorig jaar

The Passion werd met 2,4 miljoen kijkers dit jaar iets beter bekeken dan de vorige editie (2,2 miljoen kijkers). In 2021 zagen 2,5 miljoen kijkers hoe het paasfeest vanwege corona voor de tweede keer zonder publiek werd gevierd, de eerste coronaversie trok in 2020 nog 2,7 miljoen toeschouwers, iets meer dan het jaar ervoor (2,4 miljoen). Het recordaantal kijkers staat op ruim 3,5 miljoen, in 2015.

Buddy Vedder in The Passion

