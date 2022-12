2,5 miljoen kijkers zien hoe Messi en Argentinië WK-finale halen

Daarmee komt de wedstrijd tussen Argentinië en Kroatië op NPO 1 met stip op plek één in de top 25 van best bekeken programma’s van de avond, aldus Stichting KijkOnderzoek. Lionel Messi benutte een strafschop, nadat zijn ploeggenoot Julián Álvarez tegen de Kroatische doelman Dominik Livaković was gebotst. Álvarez tekende later voor de 2-0 en scoorde even later opnieuw na een geweldige actie van Messi. Argentinië stuit zondag in de eindstrijd op de winnaar van de halve finale tussen Frankrijk en Marokko, die vanavond op het programma staat.