21ste reeks Wie is de Mol? noteert best bekeken seizoensopener ooit

Kijkers hoefde niet lang te wachten op een nieuwe reeks van het spelprogramma van de publieke omroep. Dit najaar werd er nog een jubileumreeks uitgezonden en toen zagen 3,6 miljoen kijkers hoe Jeroen Kijk in de Vegte werd ontmaskerd als mol. Dat is ook de best bekeken aflevering van Wie is de Mol? ooit. De meest bekeken seizoensstart stond op naam van het negentiende seizoen. Daar keken toen ruim 3 miljoen kijkers naar. Gisteren zaten er dus nog eens 100.000 kijkers meer klaar voor de start van de 21ste reeks.



