236.000 kijkers voor ‘intens slechte’ Roast of Hans Klok

Het was gisteravond onder meer aan Rasti Rostelli, rapper Sjaak, Henk Westbroek en Karin Bloemen de beurt om illusionist Hans Klok eens flink te roasten. Maar sprake van een keiharde roast, was er volgens kijkers absoluut niet. Op sociale media uitten mensen al snel hun ongenoegen over de grappen.



‘Wat een deceptie. Ergens hoopte ik dat Peter Pannekoek het podium op zou komen en zou afsluiten om deze avond te redden’, schrijft iemand. En een ander: ‘Wat was deze Roast of Hans Klok intens en intens slecht.. De enige die nog voor enig vermaak zorgde was Stefano.’



De roasts van Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B, die Comedy Central de afgelopen jaren organiseerde, trokken allemaal meer kijkers naar de komediezender. De roast van Giel Beelen was met 603.000 kijkers de best bekeken editie.