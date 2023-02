300 euro voor Lowlands: waarom festivalkaartjes dit jaar opnieuw veel duurder zijn

met video Prinses Amalia over Antillen-reis: ‘Heel intensief, maar dat had mijn vader al gezegd’

Niet per regeringsvliegtuig, maar met het marineschip Zr.Ms. Holland reizen de Oranjes van Aruba naar Curaçao op hun rondreis over de Antillen. Voor het eerst horen we prinses Amalia over haar vuurdoop op de eilanden.

1 februari