3000 volt werd musicalster Arne fataal: ‘Een flits en daarna vreselijk gekrijs’

De Belgische musicalster Arne Decock (18) is zaterdagnacht gestorven nadat hij in een elektriciteitspaal naast een spoorweg in Aartselaar klom en daarbij de bovenleiding raakte. Er was een knal, een felle flits, een schreeuw en daarna gekrijs. Arne kreeg 3000 volt door zijn lichaam en was op slag dood. Wat bezielde de in ons buurland populaire tiener?

Was het een moment van speelsheid of bravoure? Of gewoon iets wat jongeren nu eenmaal doen: klauteren, spelen en experimenteren? Niemand weet wat de jonge musicalster zaterdagnacht precies dacht, toen hij in een elektriciteitspaal naast de spoorweg kroop. Rond 3.00 uur 's nachts was Arne samen met een vriendin vertrokken op een verjaardagsfeestje van een vriend. De twee fietsten over het fietspad naast de spoorlijn. Tot de tiener plots van zijn fiets sprong en de berm in liep. Vijf meter door het gras.



Zijn vriendin bleef op het fietspad staan en zag hoe Arne in een elektriciteitspaal klom. Helemaal tot boven. Daar maakte hij met een stok of een ander voorwerp contact met de bovenleiding. Een leiding waar 3000 volt aan spanning op staat. De tiener werd geëlektrocuteerd en viel naar beneden. Zijn vriendin zag alles gebeuren.

Quote We hoorden opeens een knal, gevolgd door een blauwe flits. Meteen daarna volgde een schreeuw en het gekrijs van een vrouw Omwonende Walter Verheyen Een stel dat in een woning naast de spoorlijn woont, kon het ongeval horen tot in de slaapkamer. ,,We hoorden opeens een knal, gevolgd door een blauwe flits", zegt Walter Verheyen. ,,Meteen daarna volgde een schreeuw en het gekrijs van een vrouw. Even later zijn de hulpdiensten gearriveerd. Toen ik buiten ging kijken, zag ik hoe agenten de spoorwegberm aan het doorzoeken waren.”



Wat Arne zaterdagnacht bezielde, is niet duidelijk. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen van zelfdoding of kwade opzet. Mogelijk ging het om stoerdoenerij, die de tiener met zijn leven bekocht.

De Belgische spoorwegbeheerder Infrabel betreurt wat er is gebeurd, maar wil het ongeval ook aangrijpen om op te roepen tot het respecteren van de veiligheid. ,,Spoorwegterreinen zijn verboden terrein, en bovenleidingspalen zijn dat zeker", zegt woordvoerder Frédéric Petit. ,,Die palen nog beter beveiligen is onmogelijk. België land telt 6.500 kilometer aan hoofdspoor en daarvan is zowat 90 procent geëlektrificeerd. Daar kunnen we onmogelijk overal hekken rond zetten."

Arne Decock was een talentvolle musicalster. Drie jaar geleden speelde hij als 15-jarige de hoofdrol in 'Kadanza T2gether', een Ketnetmusical geproduceerd door Studio 100. Daarnaast had hij ook rolletjes in de films De Club van Sinterklaas en het Pratende Paard waarin hij de rol van Sin speelde, en Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer waarin hij Finn speelde. Arne was bijzonder populair bij de Ketnetkijkers. Zijn instagramaccount telt bijna 13.000 volgers. Gisteren reageerden zowel vrienden als fans daar geschokt op het nieuws van zijn overlijden.

