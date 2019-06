318.000 kijkers voor laatste Tygo in de GHB

In de slotaflevering keek presentator Tygo Gernandt met de hoofdrolspelers terug op de serie en onderzocht hij of er al verbeteringen te bespeuren waren in de aanpak van deze drug. Het programma staat met het aantal kijkers op de 24e plek in de Dag Top 25. In november, toen de reguliere serie werd uitgezonden, was het een van de best scorende programma’s op NPO 3.



De drie best bekeken programma’s van de dag waren de journaals op NPO 1 en RTL 4. Het 20.00 uur Journaal trok de meeste kijkers met ruim 1,3 miljoen, gevolgd door het Half Acht Nieuws op RTL 4 waar 975.000 mensen naar keken. Het Journaal van 18.00 uur trok 830.000 kijkers.



De talkshow Zomer met Art verbeterde op de laatste dag van de week nog even het eigen kijkcijferrecord. Op maandag tijdens de eerste aflevering keken er 354.000 mensen, gisteren waren dat er 394.000.