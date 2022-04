324 miljoen euro op één foto: 4 van de bekendste topmodellen in reclame voor ondergoed

Wat meteen opvalt aan het beeld, zijn de eindeloos lange benen. Het handelsmerk van de vier modellen. De killer legs van Heidi Kim werden ooit zelfs verzekerd voor maar liefst 2 miljoen dollar. Eén been is bovendien zelfs meer waard dan het andere. Zo werd haar linkerbeen verzekerd voor 1 miljoen dollar. Haar rechterbeen is dan weer 1,2 miljoen dollar waard. Niet zonder reden: ,,Toen ik jonger was, ben ik in glas gevallen. Een val waar ik een serieus litteken aan overgehouden heb.” Maar littekens of niet, haar carrière heeft er geen last van gehad.