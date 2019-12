3FM-dj Rámon zegt Serious Request af en neemt voorlopig rust

Mark van der Molen gaat voorlopig alleen de uitzendingen van het middagprogramma verzorgen, heeft hij vandaag bekendgemaakt. Verkoeijen en Van der Molen waren een van de drie duo’s die waren aangekondigd voor de tweede editie van de 3FM-actie Serious Request: Lifeline, in de week voor kerst. De plek van Verkoeijen wordt nu opgevuld door Jorien Renkema, die vorige jaar ook meeliep voor het goede doel.



Verkoeijen is al tien jaar verbonden aan 3FM. Eerst was hij samen te horen met Timur Perlin bij het programma Timur Open Radio, later maakt hij met hem Superrradio. Als Perlin in 2016 stopt bij 3FM wordt hij opgevolgd door Mark van der Molen, die vanaf dat moment het programma maakt met Verkoeijen. De dj vormde aan het begin van dit decennium samen met Sander Lantinga het populaire duo De Klusjesmannen bij de actie Serious Request. Daaruit ontstond zelfs een tv-programma.



Verkoeijen is de tweede Hilversumse dj in korte tijd die voor onbepaalde tijd rust moet nemen. In november liet 538-dj Coen Swijnenberg weten dat hij ook voorlopig niet in de Coen & Sander-show is te horen. ,,De batterij is leeg en mijn lijf heeft aan de noodrem getrokken’’, liet Swijnenberg in een korte verklaring weten.