3FM-dj Wijnand breekt op de radio: ‘Jullie hebben je vader niet meer vast kunnen houden’

Serious Request staat dit jaar helemaal in het teken van medische hulp tijdens de coronacrisis. Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Frank van der Lende, Eva Koreman, Rob Janssen en Wijnand Speelman maken in duo's radio en proberen zoveel mogelijk geld op te halen. Sinds bekend werd dat Wijnand en Rob een duo zouden vormen, willen de twee heel graag een bepaald nummer draaien: Hald mich 's vas.



,,Dit slaat op het thema, dit slaat op alles en we kunnen niet wachten tot we die kunnen draaien”, vertelt Wijnand op de radio. Rob vult aan: ,,Dat had er ook mee te maken dat in Limburg zouden starten. Maar dat kon niet, want dat had natuurlijk een enorm aanzuigende werking. Daar komen mensen op af, hele carnavalsverenigingen.”



Beiden hadden een podcast geluisterd waar het nummer in zat. Rob legt uit: ,,Het is Limburgs en als je het vertaalt, betekent het: ‘Hou me eens vast. En laat me dan pas als ik alles vergeten ben los’. Daarom past het zo goed bij deze actie.”