3FM haalt Mark en Rámon uit doordeweekse programmering

Zarayda Groenhart weer thuis na ziekenhuis­op­na­me met corona

Zarayda Groenhart is weer thuis na enkele weken in het ziekenhuis te hebben gelegen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, en een longontsteking. Via haar Instagram Stories laat de voormalig tv-presentatrice weten dat ze dankbaar is om weer thuis te zijn.

8 december