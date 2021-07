3FM haalt met actie voortaan geld op voor Wereld Natuur Fonds

3FM werkt voor de jaarlijkse actie Serious Request met ingang van dit jaar samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF). Dat maakte dj Sander Hoogendoorn dinsdagochtend bekend in zijn ochtendshow Sanders Vriendenteam.

Traditiegetrouw zet 3FM zich in de week voor kerst in voor het goede doel. Sinds 2004 haalde de radiozender geld op voor het Rode Kruis, maar aan die samenwerking kwam vorig jaar een einde. ,,We voelen de behoefte om verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp zoals het Rode Kruis die biedt, vandaar het besluit om deze editie een laatste keer samen te werken met het Rode Kruis”, zei zendermanager Sharid Alles daar vorig jaar over.

Dit jaar wordt de actie van 18 tot en met 24 december gehouden in Amersfoort en zal er net als voorgaande jaren 24 uur per dag live radio worden gemaakt om zoveel mogelijk geld op te halen. Wat het precieze doel is en welke dj’s in actie komen, wordt later bekendgemaakt.

Klimaat en natuur

De keuze voor het WWF als nieuwe partner is voor Alles een logische keuze. ,,Het klimaat is een flinke bron van zorg voor heel veel mensen en leeft enorm bij de 3FM-community. Het was voor ons dan ook logisch om voor een partner te gaan die zich met de thema’s klimaat en natuur bezighoudt. En met wie kan dat beter dan met het WWF?”, zegt Alles. ,,WWF heeft een lange, indrukwekkende geschiedenis en doet ontzettend goed werk. We zijn blij dat het onze partner wordt en ik kijk enorm uit naar de samenwerking.”

