3FM schrapt twintig liedjes uit Mega Top 50

De lijst wordt voortaan ook iets anders samengesteld. Zo wordt de volgorde van de top 3 pas tijdens de uitzending bepaald door de luisteraar. ,,Dit maakt het nog spannender en meer in het moment", zegt presentator Olivier Bakker.



De Mega Top 50 vindt zijn oorsprong in de Hilversum 3 Top 30, die in 1969 begon. Die lijst ging later over in de Daverende Dertig en de Nationale Hitparade en groeide in de loop der jaren uit tot honderd nummers, tot in 1993 de Mega Top 50 van start ging. Tussen 1996 en 2003 werd de lijst weer langer, toen als Mega Top 100.



Volgens 3FM-zendermanager Sharid Alles is de Mega Top 50 inmiddels 26 jaar een begrip op de zender. ,,3FM heeft zich qua muziekstijl het afgelopen jaar ontwikkeld en dat hoorde je niet terug in de lijst. Nu wordt, naast airplay op verschillende zenders, streams op Spotify en views op YouTube, beter rekening gehouden met wat onder de 3FM-luisteraar populair is zodat de lijst nu beter aansluit bij wat er verder op de zender te horen is.”