40 jaar na hitfilm Grease: zo gaat het nu met de cast

foto'sHet is vandaag exact 40 jaar geleden dat de film Grease uitkwam. De film is nog altijd razend populair, en er is zelfs een heuse reünie van de oorspronkelijke cast op komst. ,,Jullie gaan het fantastisch vinden”, bevestigde John Travolta. Maar hoe gaat het eigenlijk met de acteurs en actrices die destijds schitterden in de wereldberoemde filmmusical?

1. Danny, gespeeld door John Travolta (64)

De übercoole Danny was de leider van de T-Birds. Hij viel als een blok voor de charmes van Sandy, toen ze elkaar ontmoetten tijden de zomer van 1958. Hij bleef al die jaren actief als acteur, met enkele memorabele rollen op zijn cv zoals die in 'Pulp Fiction', 'Face/Off', 'Swordfish', en 'Hairspray'. Die laatste film was zijn eerste musical sinds Grease.

Travolta werkte mee aan 'American Crime Story: The People v. O.J. Simpson', waarin hij zelf ook te zien was. Als producer kreeg hij zijn eerste Primetime Emmy Award voor die reeks. Er staan ook nog films op de planning, zoals 'Trading Paint', 'Gotti' en 'Speed Kills'. Kortom: 'Danny' is nog niet van plan om uit beeld te verdwijnen.

Links: John Travolta in 'Grease'. Rechts: John gisteren in New York.

2. Sandy, gespeeld door Olivia Newton-John (69)

De Australische Sandy werd smoorverliefd op Danny tijdens haar zomervakantie. Toen later bleek dat ze naar dezelfde school gingen, was ze nog meer door het dolle heen. Na de film zette Newton-John vooral in op een muzikale carrière, onder meer met het album 'Physical', dat wereldwijd de hitlijsten haalde. Olivia, die later dit jaar 70 wordt, heeft in totaal vier Emmy Awards gewonnen, en verkocht meer dan 100 miljoen platen.

Ze was ook nog te zien op het scherm, zoals in 'Sordid Lives' en 'A Few Best Men'. In 1992 werd ze getroffen door borstkanker, waar ze na een chemotherapie en borstamputatie van genas. Maar in 2017 kwam de kanker terug, die bovendien was uitgezaaid naar het heiligbeen in haar rug. Newton-John werd behandeld in haar eigen Cancer Welness and Research Centre in Melbourne.

Olivia toen en nu. Ze wordt later dit jaar 70.

3. Betty, gespeeld door Stockard Channing (74)

Betty was de first lady van de 'Pink Ladies' in 'Grease'. Stockard was een dertiger toen ze de rol vertolkte, vandaag is ze 74. Ze verwierf later nog grote bekendheid toen ze in de huid van Abbey Bartlet kroop in 'The West Wing'. Van 2012 tot 2016 speelde ze ook nog een aanzienlijke rol in 'The Good Wife'. Ze werd tot nu toe al 7 keer genomineerd voor een Tony Award, en liefst 13 keer voor een Emmy.

Stockard Channing toen en nu.

4. Kenickie, gespeeld door Jeff Conaway

Jeff Conaway overleed in 2011 op 60- jarige leeftijd aan een ernstige longontsteking. Na 'Grease' was hij nog te zien als Bobby Wheeler in de comedyserie 'Taxi', en speelde hij nog verschillende bijrollen in films. Maar Jeff raakte zwaar verslaafd aan drugs en alcohol, en zocht hulp in het programma 'Celebrity Rehab with Dr. Drew'. Toen hij binnen werd gebracht was hij niet alleen dronken, maar had hij ook een grote hoeveelheid medicijnen genomen. Hij was gekluisterd aan een rolstoel en sloeg wartaal uit.

Stockard Channing zat in een rolstoel toen hij hulp zocht voor zijn verslaving.

5. Frenchi, gespeeld door Didi Conn (66)

Na haar rol in 'Grease' bleef Didi Conn actief als actrice. Ze was onder andere te zien in 'Law and Order: Special Victims Unit' en 'Transparent'. Didi verscheen ook in een special van 'Grease' die live op tv werd uitgezonden, en was later te zien in 'Grease 2', het tweede en veel minder succesvolle deel.

Conn is in 1984 getrouwd met filmcomponist David Shire , met wie ze een zoon heeft. Haar zoon lijdt aan autisme en sinds de diagnose zet Conn zich actief in voor allerlei stichtingen voor autisme.

Didi Conn in 'Grease', en de actrice nu.

6. Doody, gespeeld door Barry Pearl (68)

Ook Barry Pearl bleef acteren na zijn rol in 'Grease'. Hij werd vooral gecast voor kleinere rollen. Hij was onder andere te zien in 'Baywatch', 'ER', 'House M.D.', 'Criminal Minds' en 'Beverly Hills, 90210'. Ook maakte hij net als Didi Conn zijn opwachting in de live special van 'Grease'.

Toen en nu, 40 jaar later.

7. Sonny, gespeeld door Michael Tucci (72)

In de jaren 80 en 90 en rond de eeuwwisseling was Michael Tucci nog regelmatig te zien op tv. Hij acteerde in 'MacGyver', 'The Paper Chase' en 'It's Garry Shandling's Show'. Nadien zette hij zijn carrière op een lager pitje, maar was in 2013 toch nog te zien in 'The Heat' met Sandra Bullock en Melissa McCarthy. In 2015 verscheen hij ook eenmalig in 'The Comedians. Hij leidt een teruggetrokken leven met zijn familie in Los Angeles.

Michael Tucci in 1978 en in 2017.

8. Marty, gespeeld door Dinah Manoff (60)

Dinah Manoff verdween bij ons naar de achtergrond na 'Grease', maar in Amerika bleef ze een bekende actrice. Ze speelde nog mee in verschillende films en series, zoals 'Murder, She Wrote' , 'Soap', 'Emtpy Nest' en 'State of Grace'. Ze won tijdens haar carrière ook een Tony Award, voor haar rol in 'I Ought to Be in Pictures'.

Dinah Manoff toen en nu.

9. Jan, gespeeld door Jamie Donnelly (71)

Na 'Grease' zette Jamie Donnelly meteen een punt achter haar acteercarrière. Tot ze in 1998 haar comeback maakte. Ze was daarna te zien in tv-series als 'Family Affair' en 'Monk', en acteert nu nog steeds. In 2016 speelde ze mee in 'Veep', en in 2016 tekende ze voor een rol in de film 'Cargo'. Ze bleef ook actief in de musicalwereld, met bijvoorbeeld een rol in 'Tarzan', en ging aan de slag als acteercoach.