538-dj Barend van Deelen onder vuur na ‘beledigen’ Koreaanse popgroep: ‘Ik word moe van dit gezeik’

De radio-dj zette gisteren in zijn uitzending het nummer Dynamite op van de Koreaanse band BTS (Bangtan Boys). Van Deelen vertelde na afloop dat hij het nummer ‘niet gewoon geweldig, maar top vindt’, maar dat hij wel wat moeite had met de uitspraak van de zangers. ,,Ja, het is een soort Koreaans/Engels, maar ik kan het gewoon niet zo goed verstaan.”



Die woorden schoten bij fans van BTS compleet in het verkeerde keelgat. Hij werd overladen met berichtjes van boze luisteraars. Zo werd hij onder meer uitgemaakt voor racist en xenofoob en werd er een hashtag in het leven geroepen: #538isCancelledParty. ,,Er komt nu een soort bombardement los van, ja, geen idee, ik weet niet wat voor mensen jullie zijn, maar jullie zijn gewoon niet goed bij je hoofd. Het is echt niet normaal”, reageerde Van Deelen in de uitzending.

Lees ook Koreaanse pop van BTS knalt Top 40 binnen Lees meer

Quote Jullie zijn gewoon niet goed bij je hoofd Barend van Deelen

Dat hij voor racist en xenofoob werd uitgemaakt, ging de radio-dj te ver. ,,Als hier één ding racistisch aan was, dan ga je morgenavond, morgenmiddag of nu naar het politiebureau, dan doe je aangifte van racisme en dan praten we verder. Maar niet dat domme gelul”, schoot Van Deelen uit zijn stekker. ,,Ik word zo moe van dit gezeik de hele tijd. Wat was hier racistisch aan dan?”



Wat Van Deelen vooral woedend maakte, was het feit dat hij het nummer ‘een bommetje’ noemde, maar vervolgens werd gepakt op zijn uitlatingen over de uitspraak van de band. ,,Sorry dat ik zo boos word, maar ik zie hier allerlei kids in die app-box van 12 of 13 met 'racisme’. Er is hier niks racistisch aan! Verdiep je in het woord racisme, google het, zoek het op, kijk wat de definitie is van racisme en kom dan nog een keertje terug op je woorden”, brieste hij.

Trending

De hashtag #538isCancelledParty is inmiddels trending op Twitter. ‘Ik ga niet meer naar 538 luisteren want ik kan Barend niet verstaan, hij probeert het maar een beetje’, sneert een boze fan over de radio-dj. En iemand anders: ‘Domme Nederlanders zijn eerst aan het zeiken over het feit dat ze Koreaans zingen, om vervolgens weer te liggen huilen omdat ze een Engelstalig liedje hebben uitgebracht maar jullie het niet kunnen verstaan.... just say you’re racist and GO.’



Toch kan Van Deelen ook op veel bijval rekenen. ‘Blijkbaar is 538 gisteravond gecanceld door vervelende BTS-fannetjes die absoluut geen idee hebben wat de woorden ‘racisme’ en ‘xenofobie’ betekenen’ en ‘Wat een ophef om niets’, is een greep uit de reacties.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hieronder onze video's op het gebied van show & entertainment:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.