555.000 kijkers zien Monica Geuze en Yolanthe Cabau op de vlucht slaan in Het Jachtseizoen

Aansluitend op Het Jachtseizoen trapte Gordon zijn nieuwe programma Wat Een Uitvinding af. Het programma, waarin mensen ideeën voor alledaagse producten presenteren aan een jury, was goed voor 483.000 kijkers. Het programma scoorde ietsje beter dan Hart van Nederland (467.000), dat vorige week met 649.000 nog het best bekeken programma van de zender was.

Het programma dat zaterdag de meeste kijkers trok, was opnieuw Even Tot Hier. Er stemden net als vorige week 1,7 miljoen mensen voor af op NPO 1. Het NOS Journaal van 20.00 uur, eveneens op NPO 1, was zaterdag goed voor 1,6 miljoen kijkers en neemt daarmee de twee plaats op de lijst in. Op de derde plaats staat Make Up Your Mind van RTL 4. Naar de show waarin BN’ers zich verkleden als dragqueens keken 958.000 mensen. Dat is iets meer dan vorige week, toen trok het 881.000 kijkers. Op de vierde en vijfde plaats zijn het Half Acht Nieuws van RTL 4 (940.000) en Het NOS Journaal van 18.00 uur (899.000) te vinden.