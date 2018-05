60.000 kaarten Lowlands allemaal op

BBC beticht van homofobie na excuses bij sexy dansje van Demi Lovato

8:44 De Britse publieke omroep BBC ligt onder vuur omdat ze afgelopen weekend in beeld excuses maakte tijdens een live concertregistratie van Demi Lovato. Dat gebeurde vlak nadat de zangeres sexy met een andere vrouw had gedanst. Talloze fans betichtten de omroep van homofobie, maar volgens de BBC gingen de excuses over iets heel anders.