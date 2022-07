682.000 mensen zien Renze Klamer bij start talkshow grapje over ‘urgentie’ maken

Nadat vorige zomer de stekker werd getrokken uit zijn talkshow De Vooravond bij de NPO, keerde Renze Klamer (33) gisteravond terug op televisie bij RTL met zijn eigen talkshow Renze . Er stemden 682.000 kijkers af op de start van zijn praatprogramma, waardoor de talkshow op plek 13 in de top 25 van best bekeken programma’s eindigde. Klamer had onder meer voormalig staatssecretaris van Economie Henk Bleker, Tweede Kamerlid voor GroenLinks Laura Bromet en boer Berny te gast om de boerenprotesten te bespreken. Richard Krajicek en Marcella Mesker schoven aan om de toenemende populariteit van Nederlandse tennissers te duiden.

Op sociale media wordt de talkshow van Klamer gemengd ontvangen. Hoewel sommige kijkers stellen dat er een goede sfeer hing en er gevarieerde gasten waren, zijn andere mensen van mening dat de aanwezigheid van Henk Bleker de aftrap van zijn programma niet bepaald goed heeft gedaan. ‘Ik vond destijds De Vooravond best aardig en Renze een sympathieke gast(heer). Maar dat je eerste gast Henk Bleker is... dan sta je met 1-0 achter’, schrijft iemand.

Visitekaartje

In gesprek met deze site liet Klamer afgelopen week doorschemeren wat zijn plannen met de talkshow zijn. ,,Er is genoeg aan de hand, van stikstofproblematiek tot woningcrisis. Natuurlijk ben je afhankelijk van wat er per dag gebeurt, maar ik wil zeker niet alleen het nieuws volgen, ik wil het ook agenderen door dingen te bespreken die mij persoonlijk bezighouden. Ik kan er nog niets over zeggen, maar ik wil iets op de kaart zetten waarvan ik denk dat we ons er allemaal heel erg druk om zouden moeten maken, waarbij veel geld in allerlei zakken verdwijnt.