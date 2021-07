80 theaters krijgen 2,1 miljoen euro van Kickstart Cultuurfonds

De tachtig theaters die steun ontvangen zijn verspreid over heel Nederland. Zo is er 45.000 euro voor het Bijlmer Parktheater Amsterdam. Theater Walhalla Rotterdam krijgt 20.000 euro en Theater De Glasbak in Almere 6.699 euro. De meeste donaties gaan naar fysieke aanpassingen aan de theaters zoals een grote ontvangstruimte om meer bezoekers coronaproof te kunnen ontvangen, of een mobiele koffiebar waarmee de doorstroom van het publiek makkelijker verloopt.