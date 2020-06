863.000 kijkers zien heiligverklaring Theo Maassen aan humor

Theo Maassen begon zijn voorstelling met een zogenaamd persoonlijke anekdote waarin hij ruzie krijgt met een jongen met een Noord-Afrikaans uiterlijk, die hij er van verdenkt zijn fiets te stelen. Nadat hij de jongen geslagen heeft, blijkt dat de jongen dezelfde fiets had. Op het kinderzitje na dan. Met die grap zet de Brabantse cabaretier meteen de toon voor de avond. Niet iedereen kon dat waarderen, maar de meeste gedeelde berichten zijn van twitteraars die blij zijn dat het even niet zo politiek correct hoeft.



Met zijn show trok hij gisteravond 863.000 kijkers. Het zijn wat lagere kijkcijfers dan de NPO gewend is op de zondagavond. Maassen stond op de plek van Boer Zoekt Vrouw geprogrammeerd, de special van de boerendatingshow trok afgelopen week nog dik 2,4 miljoen kijkers. Dat was toen het best bekeken programma van de avond.



Gisteren keken de meeste mensen naar het Achtuurjournaal, blijkt uit de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Met bijna 2,3 miljoen kijkers staat het nieuwsbulletin bovenaan. Eenvandaag (1,1 miljoen kijkers) en Op1 (ruim 1 miljoen kijkers) pakten het zilver en brons. SBS 6 programma Mr. Frank Visser doet uitspraak was primetime op de commerciële zenders het best bekeken met 814.000 kijkers. Het liet daarmee Holland - België (650.000 kijkers) en Love is in the air (657.000 kijkers) op RTL 4 achter zich.