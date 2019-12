869.000 euro per post: deze celebs verdienden in 2019 het meest op Instagram

Vooral voetballers, die toch al een niet onaardig loon hebben bij hun eigen club, blijken grootverdieners op het fotoplatform. Op nummer 1 staat de Portugese Cristiano Ronaldo, die het afgelopen jaar maar liefst 47,8 miljoen dollar (42,6 miljoen euro) binnen harkte via zijn Instagramaccount. Hij had ook het meeste aantal betalende posts: hij postte 49 advertenties, goed voor zo’n 975.000 dollar (zo'n 869.000 euro) per foto.



Ronaldo wordt gevolgd door Lionel Messi, die meteen een stuk minder ophaalde via zijn Instagram. Hij haalde ‘slechts’ 23,3 miljoen dollar binnen, oftewel zo’n dikke 20 miljoen euro. Hij deed dat in 36 posts, wat betekent dat hij 648.000 dollar (577.000 euro) per post krijgt.