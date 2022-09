888.000 kijkers zien Martien zich opwinden om idee van Erica: ‘Ik vind het zielig’

Chateau MeilandHet idee van Erica om het bejaarde hondje Vlekkie te adopteren werd gisteravond niet bepaald goed ontvangen door Martien Meiland. 888.000 kijkers zagen hoe de realityster het uitgilde in het asiel omdat zijn hond Bijoux het had gemunt op Vlekkie. ,,Doe ‘m aan de lijn, ik heb het al gezien! Ik vind het zielig voor dat hondje”, schreeuwde Martien.

Erica stuitte online op hondje Vlekkie, dat al wat ouder is en in een dierenasiel in Dordrecht zit. Ze had haar zinnen op de viervoeter gezet, maar Martien was daar iets minder blij mee. ,,Weet je wat het is, er is geen houden aan, want voor hetzelfde geld kijkt zij volgende week weer op die site en dan ziet ze bijvoorbeeld een oude labrador”, verzuchtte hij. ,,Jij weet niet van stoppen.”

Erica verzekerde hem dat er echt geen vierde hondje bij zou komen, maar had in ieder geval wel besloten om met hun twee honden Babs en Bijoux naar Dordrecht af te reizen zodat ze Vlekkie konden ontmoeten. ,,Ik wil kijken of ze met elkaar matchen”, legde ze aan Martien uit.

De flamboyante gastheer was te nieuwsgierig om thuis te blijven en stapte ook in de auto, maar eenmaal in het asiel stond zijn gezicht op onweer. Toen Vlekkie in een buitenverblijf werd losgelaten om te kijken of het klikte met Babs en Bijoux, was Martien helemaal niet te genieten. ,,Twee klopt, maar drie, dat heb je ook weleens met zakenpartners. Weet je, dan heb je twee mensen die hebben een zaak, dan komt er een derde bij, wordt het altijd hommeles.”

Ondertussen had Bijoux het voorzien op Vlekkie, die van alle kanten werd belaagd. ,,Oh wat eng. Ik ga naar de auto toe” mopperde Martien. ,,Het is helemaal niet goed dit. Bijoux! Doe ‘m aan de lijn, ik heb het gezien. Ik vind het zielig voor dat hondje”, gilde hij het uit.

Quote Ik heb toch niks te zeggen, want jij doet toch je eigen zin Martien Meiland

Eigen zin

Het werd Erica en Martien uiteindelijk meer dan duidelijk dat Vlekkie geen match was voor Bijoux en Babs. Maar Erica wilde absoluut niet met lege handen huiswaarts keren. ,,Ja, we zijn er nou toch. Hebben een uur in de auto gezeten, dan is dat het beste om te doen.”

En dus werden er nog wat honden tevoorschijn getoverd. Een daarvan was het oude teckeltje Noah. Wat Martien van het beestje vond, vroeg Erica zich af. ,,Ik heb toch niks te zeggen, want jij doet toch je eigen zin”, snauwde Martien haar af.

En dat bleek wel, want Noah mocht een dag later al worden opgehaald. ,,Ik vind het zo’n slecht idee, Erica. Het is het slechtste idee uit m’n hele carrière met jou. Echt waar”, besloot Martien.

Andere programma’s die het gisteravond goed deden waren onder meer Het Familiediner (944.000), De Avondshow met Arjen Lubach (946.000) en Expeditie Robinson (776.000). Het Achtuurjournaal wist de meeste kijkers te trekken: 1.978.000 mensen stemden daarop af.

