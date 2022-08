900.000 kijkers zien Feyenoord-fan Jasper wraak nemen na nederlaag tegen Ajacied: ‘Wat een slagveld’

ik weet er alles vanRuim 900.000 kijkers zagen gisteravond hoe Feyenoord-fanaat Jasper glansrijk wraak nam voor zijn pijnlijke nederlaag in Ik weet ik er alles van junior van maandag. Toen ging al zijn geld door een verkeerde inschatting naar concurrent Yonah, ook nog eens een Ajacied. Een dag later greep hij het terug - en hoe.

Het grootste verschil tussen de volwassenen- en de kinderversie van de RTL 4-quiz? De volwassenen blijven na een tegenvaller trots lachen, bij de kids is de teleurstelling meteen van hun gezicht af te lezen. Zo ook bij Jasper, deze week te zien in de juniorversie van de zomervervanger van GTST.

In de quiz strijden vijf kinderen tussen de 10 en 13 jaar om een geldpot die kan oplopen tot meer dan duizend euro. Een deel van de vragen gaat over de specialismen van deelnemers, in Jaspers geval voetbal. Wie de eerste ronde het best maakt, speelt als ‘spotspeler’ naast presentator Ruben Nicolai de finale.

Daarna moet de spotspeler minimaal één tegenstander aanwijzen, in de hoop dat die minder vragen juist heeft beantwoord. Is dat zo, dan pakt de spotspeler diens geld af. Deed de tegenstander het beter, dan krijgt die de knaken.

Je zag de vreugde uit het gezicht van Feyenoord-fan Jasper trekken toen hij maandag besloot Yonah aan te wijzen, die net had verteld groot Ajax-fan te zijn. Yonah bleek een foutloze finale te hebben gespeeld en pakte Jaspers zuur verdiende 230 euro in één keer af.

Volledig scherm Jasper kon maandag wel door de grond zakken. © RTL

Ruben moet opschieten

Het komt niet vaak voor dat iemand twee keer spotspeler wordt, maar Jasper flikte het gisteravond. En hij rook bloed. Als hij in de finale helemaal geen fouten zou maken, hoefde hij niemand aan te wijzen en zou hij ál zijn tegenstanders kaalplukken. Jasper zag de munten in zijn hoofd al glinsteren toen Nicolai de laatste vraag voorlas. Hij wist precies welk niet-Europees land sinds 2015 meedoet aan het Eurovisie Songfestival, Australië.

Nicolai wilde de andere antwoorden behandelen, maar Jasper gebaarde dat hij moest opschieten. Hij had gelijk en pakte ál het geld in het spel, maar liefst 940 euro. Zelf was hij vooral blij met één ding: ,,Ik heb Yonah’’, glunderde hij.

Quote Jij was echt niet te verslaan Ruben Nicolai

De precieze leeftijd van Jasper werd niet genoemd, maar bijna 1000 euro is veel geld als je tussen de 10 en 13 jaar bent. ,,Wat een slagveld, ongelofelijk’’, riep Nicolai. ,,Jij was echt niet te verslaan.’’ Wat Jasper met het geld gaat doen? ,,Een nieuwe telefoon kopen. En voor een fiets sparen.’’

Ik weet er alles van junior staat met 911.000 kijkers op de vijfde plaats in de dagelijkse kijkcijfer-top 25 van de Stichting KijkOnderzoek. Het best bekeken programma van de dag was niét het NOS Journaal van 20.00 uur, zoals meestal, maar De slimste mens. Dat trok 1,6 miljoen kijkers, het journaal 1,3 miljoen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de start van de voetbaltalkshows, de nieuwe Impact-award bij de Televizier-ring en een terugblik op de zomerprogrammering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: