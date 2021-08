988.000 kijkers zien Bas en Sofie voor enorm dilemma staan door asbest in droomwoning

Kopen zonder kijkenZes lange maanden en maar liefst vijftig bezichtigingen waren ervoor nodig om gisteravond in Kopen zonder kijken het droomhuis van Bas en Sofie te vinden. Maar net toen het stel zich al helemaal in hun gloednieuwe paleisje zag zitten, gooide asbest roet in het eten. Bas en Sofie stonden voor een dilemma: het huis laten schieten met de kans dat ze weer maanden moesten wachten op een nieuwe woning óf investeren om de asbest te verwijderen?

Bas en Sofie woonden al drie jaar met veel plezier in ‘een van de leukste wijken van Utrecht’. Maar hoe fijn het huis en de buurt ook waren, de ruimte in de woning leek met de dag krapper en zoontje Boaz kon met zijn step van muur naar muur, maar daar was dan ook alles mee gezegd.

Vol goede moed begonnen Bas en Sofie aan hun zoektocht naar een nieuwe woning, maar die bleek vies tegen te vallen. Niet alleen de oververhitte huizenmarkt maakte het vrijwel onmogelijk iets te kopen, ook het feit dat ze beiden zelfstandig ondernemers zijn, werkte niet bepaald in hun voordeel bij het rondkrijgen van de financiën.



Het koppel had de hoop op een nieuwe woning niet opgegeven, maar schakelde daarvoor wel de hulp in van het team van de RTL 4-show Kopen zonder kijken. Een spannende stap, legde Sofie uit. ,,Je moet wel realistische verwachtingen hebben. Misschien wordt het ons droomhuis en misschien wordt het wel anders. Het is vanaf nu out of our hands.”



Makelaar Alex van Keulen stuitte al direct op een eerste obstakel: de inkomensverklaring van Bas en Sofie, die ze als zzp'ers moeten aanvragen bij de bank, verliep bijna. En dus kwam er haast bij kijken om alles in werking te zetten. Bovendien had het stel geen makkelijke eisen: ze wilden in De Bilt, Bilthoven of Zeist een karakteristiek huis van minimaal honderd vierkante meter met drie slaapkamers en een tuin. En dat voor maximaal 425.000 euro.

Makelaar Alex hielp ze al snel uit hun droom: in die buurten en met zo’n budget hun droomwoning vinden zou niet gaan lukken. ,,Iedereen wil een beetje dorps, authentieke details, veel ruimte, leuk tuintje en dichtbij de voorzieningen. Alleen de meeste mensen hebben dan een wat ruimer budget, zodat die de strijd gewoon winnen”, legde hij uit.



Om Bas en Sofie in te laten zien dat hun eisen in De Bilt, Bilthoven of Zeist niet realistisch waren, nam hij ze mee naar diverse huizen. De boodschap: Bas en Sofie moesten concessies doen, anders zou de zoektocht naar een nieuwe woning nog heel lang kunnen duren. Het plannetje van Alex wierp zijn vruchten af. Bas en Sofie vonden het prima om van de karakteristieke bouwstijl af te stappen. Tot groot genoegen van Alex, die zich daarna weer volledig stortte op het vinden van een huis voor het koppel.

Ook daar gingen weer maanden overheen, maar uiteindelijk kwam er een ‘ruwe diamant’ op de markt, zoals Alex het omschreef. Hij nam bouwkundige Bob Sikkes mee naar de woning en die viel hen niet tegen. Ondanks dat het pand niet in de beste staat was en flink onder handen moest worden genomen, zagen ze er potentie in. Een probleem: er was meer budget nodig om het huis gronding te kunnen verbouwen. Alex kreeg het voor elkaar om nog wat geld los te peuteren bij het stel en besloot daarom het huis te kopen.

Na een speurtocht langs verschillende woningen, was het eindelijk tijd om hun nieuwe stulpje te zien. Hoe oud het er ook uitzag, Bas en Sofie bleven positief en zagen zichzelf er al helemaal zitten. ,,We zijn zo opgelucht”, jubelde Sofie zelfs. Maar toen sloeg het noodlot toe.

Er werd asbest gevonden en om dat te laten verwijderen, moesten Bas en Sofie geld inleveren dat eigenlijk naar de verbouwing zou gaan. Ze stonden voor een dilemma: het huis afblazen en misschien weer maanden moeten wachten op een nieuw huis óf toch doorzetten. Ze kozen op advies van Alex voor het laatste en wisten daarna wéér hun budget op te schroeven, zodat het huis helemaal naar hun wensen kon worden verbouwd.

Op de dag van de laatste opnames waren Bas en Sofie op van de zenuwen. Het voelde ‘onwerkelijk’ om na al die tijd eindelijk voor hun nieuwe paleisje te staan. En toen het koppel de eerste voetstappen in de gang zette, gilde Sofie het al uit. Ook bij het zien van de enorme keuken en sfeervolle woonkamer kon vooral Sofie haar enthousiasme niet bedwingen. ‘Woehoe’, ‘wow!’, ‘waaat’ en ‘kijk nou!’ passeerden meerdere keren luidkeels de revue.



Dat er ook nog een kantoortje en bad in de woning te vinden waren, konden Bas en Sofia al helemaal niet geloven. En toen duidelijk werd dat het plafond van de zolder verhoogd was, kon het echt niet meer op. ,,Het was echt een feest om alle kamers af te gaan. Het is ongelooflijk”, zei Bas met een glimlach van oor tot oor. En er vloeiden tranen bij Sofie. ,,Ik vind het zo cool dat we Bo dit kunnen geven. We gaan hier zelf meer dan blij en gelukkig wonen, maar dat hij nu zo’n fijn thuis heeft, vind ik top. Ben ik echt heel blij mee.”

De uitzending met Bas en Sophie is op Videoland te zien als laatste aflevering van seizoen drie.

