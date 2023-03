Aanklager in zaak Alec Baldwin stapt op na motie advocaten

De aanklager die verantwoordelijk is voor de zaak tegen acteur Alec Baldwin rond het dodelijke schietincident op de set van de film Rust is opgestapt. Speciaal aanklager Andrea Reeb kondigde dinsdag haar vertrek aan, nadat Baldwins advocaten eerder een motie hadden ingediend om haar van de zaak te halen.

Reeb is naast advocaat ook lid van het Huis van Afgevaardigden in New Mexico. Baldwins advocaten wezen op de scheiding der machten die in de grondwet is vastgelegd. Volgens hen moest Reeb van de zaak worden gehaald omdat een lid van de wetgevende macht niet ook taken mag uitvoeren die vallen onder de rechterlijke macht.

,,De beste manier waarop ik kan zorgen voor gerechtigheid in deze zaak is aftreden, zodat de focus ligt op het bewijs en de feiten, die duidelijk aantonen dat een volledige minachting voor de veiligheidsprotocollen heeft geleid tot de dood van Halyna Hutchins”, stelt Reeb in een verklaring. ,,Ik zal niet toestaan dat twijfels over mijn werk als wetgever en aanklager het werkelijke probleem overschaduwen.” Wie Reeb als aanklager zal vervangen, is nog niet bekend.

De 64-jarige Baldwin werd eind januari officieel aangeklaagd door het Openbaar Ministerie in de staat New Mexico vanwege het incident, waarbij cameravrouw Hutchins om het leven kwam. Dat gold ook voor Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film Rust. Eind februari pleitte Baldwin onschuldig in de zaak.

