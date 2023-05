Aantal abonnees streamingdienst Videoland blijft groeien

Het aantal betalende abonnees van Videoland van mediabedrijf RTL is in Nederland in het eerste kwartaal van het jaar gegroeid tot ruim 1,2 miljoen. Dat is bijna een tiende meer abonnees dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens moederbedrijf RTL Group trekken streamingdiensten, zoals Videoland hier of RTL+ in andere landen, de laatste tijd steeds meer kijkers. RTL+ telt in Duitsland bijvoorbeeld al bijna 4,4 miljoen abonnees. Dat is ruim 38 procent meer dan een jaar terug. Die forse groei is voornamelijk te danken aan een partnerschap met Deutsche Telekom dat RTL+ Premium heeft opgenomen in zijn bundel voor Magenta TV.

Wel heeft het Luxemburgse mediaconcern last van een verslechterde advertentiemarkt. Vooral in Duitsland en Frankrijk tellen adverteerders flink minder neer voor reclames op televisie, nu de economie over gehele linie is afgezwakt te midden van de flink opgelopen inflatie. In Nederland kromp deze markt volgens RTL licht.

De totale opbrengsten gingen met 9 procent omlaag naar 1,4 miljard euro. Dit komt niet alleen door de lagere advertentieomzet, ook speelt mee dat RTL afgelopen jaar onderdelen in Kroatië en België heeft afgestoten.

,,In lijn met onze verwachtingen waren de tv-reclamemarkten in het eerste kwartaal zeer uitdagend”, zegt topman Thomas Rabe van RTL Group in een toelichting. Hij gaat ervan uit dat de advertentiemarkt in de tweede helft van het jaar wel weer zal aantrekken, met name in Duitsland. Daarom is er volgens hem geen reden om aan te nemen dat RTL niet aan zijn eerder gestelde financiële verwachtingen voor heel 2023 zou kunnen voldoen.

