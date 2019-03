‘Aanvallers' van Empire-acteur Smollett hebben spijt

,,Ze snappen hoe het mensen in het land heeft getroffen, vooral minderheden en specifiek slachtoffers van haatdelicten’’, zegt de raadsvrouw. Olabinjo en Abimbola Osundairo zouden de acteur dicht bij zijn appartement hebben aangevallen, een touw om zijn nek hebben gedaan en bleek over hem heen hebben gegooid. Later werd duidelijk dat Smollett hun 3.500 dollar zou hebben betaald om de aanval uit te voeren.



De broers worden niet langer verdacht en werken mee aan de zaak tegen Smollett. De acteur is op dit moment op vrije voeten, maar moet terugkomen in de rechtbank op 14 maart. Ook is Smollett uit de serie geschreven waardoor hij bekend is geworden, Fox-show Empire.