Aart Staartjes: Niet bang voor de dood, wel voor beroerte

,,Ik heb recent een beroerte gehad”, bekende Staartjes. ,,Sindsdien neem ik elke dag trouw mijn bloedverdunner in. De dood is wel het minste wat ik vrees. Maar dat ik invalide word, dat lijkt me erg.” Hij noemt als angstig voorbeeld Martine Bijl. ,,Ik heb nog met haar gespeeld bij Sesamstraat; één scene, het was meesterlijk. Zo leuk en zo geweldig. En korte tijd later kwam de hersenbloeding, daar is ze aan onderdoor gegaan.”