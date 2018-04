ABBA komt na 35 jaar met nieuwe muziek

,,We voelden allemaal dat het na 35 jaar leuk zou zijn om weer samen te werken en muziek op te nemen”, klinkt het in een mededeling. “We hebben al twee nummers opgenomen.”

ABBA is een van de meest succesvolle bands ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte albums (en ruim 370 miljoen platen in totaal). De groep met Björn Ulvaeus, AnniFrid Lyngstad, Agnetha Faltskog en Benny Andersson brak in 1974 door met het winnen van het Eurovisie songfestival met het nummer Waterloo. Daarna ontpopte ABBA zich tot een heuse hitmachine met muziek die vandaag de dag tot de verbeelding spreekt. ABBA was verantwoordelijk voor hits als Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Fernando, Chiquitita en I have a Dream. ABBA bracht zijn laatste album The Visitors uit in 1981. De laatste studio-opnames dateren van 1982. In 1983 hielden ze er tijdelijk mee op, al bleek de pauze uiteindelijk een definitieve stop te zijn.