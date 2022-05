Abba's Benny Andersson vindt Eurovisie Songfestival niet leuk meer

,,Ik probeer niet meer te kijken”, zegt de 75-jarige Andersson tegen het Britse Metro. ,,Het is te veel. Er doen te veel landen mee en iedereen zingt in het Engels. Het is gewoon niet leuk meer.”

Het lijkt er inderdaad op dat Andersson niet naar de laatste editie van het Songfestival heeft gekeken. Dit jaar eindigden maar liefst zes liedjes in de top 10 die in een andere taal dan het Engels werden gezongen. Het was zelfs voor de vierde keer in zes jaar tijd dat het winnende lied niet in het Engels was.

Abba's nieuwste show Voyage is onlangs in première gegaan: de show toont digitale versies van bandleden Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad en is volgens recensenten in Engeland 'mindblowing’. Zij zijn unaniem lyrisch over het optreden van de vier Zweedse avatars.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: