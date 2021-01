Abbey deelt een kusje uit bad en Roel heeft problemen met anderhalve meter

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch maar even uitzieken. Soundos El Ahmadi was weer opgeknapt nadat ze zondagavond vlak voor de start van het programma Media Inside onwel werd, maar fit is de actrice nog niet. Ze verkeert in elk geval in goed gezelschap.