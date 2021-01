Abbey glijdt uit over ‘hertenkak’ en Rogier verwijdert opmerkelijk filmpje

Metalar­tiest Alexi Laiho (Children of Bodom) op 41-jarige leeftijd overleden

13:23 De Finse metalgitarist en zanger Alexi Laiho is op 41-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn management vandaag bekend. Laiho kreeg voornamelijk bekendheid met de melodieuze deathmetalband Children of Bodom, die in 2019 uit elkaar ging.