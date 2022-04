Abbey Hoes flasht boezem bij uitkijkpunt en Robbert Rodenburg laat duikteam verloren zonnebril zoeken

Johan Derksen is ook niet meer welkom bij Ongehoord Nederland

Johan Derksen is niet meer welkom bij Ongehoord Nederland als hij inderdaad het programma Vandaag Inside verlaat. Dat heeft voorzitter Arnold Karskens van ON desgevraagd laten weten. In juni 2020, toen de vorige grote rel rond Derksen en VI speelde, bood Karskens de omstreden Talpa-coryfee nog een baan aan bij zijn omroep.

29 april