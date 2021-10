Abonnementen Netflix worden duurder

De prijsverhoging gaat direct in voor nieuwe leden van Netflix. Bestaande abonnees zullen in de loop van de tijd iets gaan merken; afhankelijk van de factuurdatum kan dat tot twee maanden duren.



Het Standaard-abonnement, waarmee gebruikers films en series in HD kunnen kijken, gaat van 10,99 euro naar 14,99 euro per maand. Voor het Premium-abonnement betalen abonnees momenteel 13,99 euro om in 4K-kwaliteit te kunnen kijken. Dat wordt nu 15,99 euro per maand.



Waarom Netflix de prijzen verhoogt, is vooralsnog niet duidelijk. De streamingdienst deed dat vier jaar geleden voor het laatst.