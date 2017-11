AC/DC-oprichter Malcolm Young (64) overleden

Zijn medebandleden prijzen Young als 'een visionair, een perfectionist en een unieke man die de grote motor achter de band was. Hij deed en zei altijd precies wat hij wilde. En zijn loyaliteit naar de fans toe was onovertroffen'.

Malcolm Young was de oudere broer van medeoprichter Angus Young. Malcolm speelde in de band gitaar. In 2014 stopte hij met optreden omdat hij aan dementie leed. Malcolm werd in de band vervangen door zijn neef Stevie Young. Vorige maand overleed al George Young, de oudere broer van Malcolm en Angus. George produceerde een groot aantal succesvolle albums van AC/DC. De Australische groep brak eind jaren zeventig door met het album en nummer Highway to Hell.

Young werd, zo is te lezen op de online encyclopedie Wikipedia, in Schotland geboren en verhuisde samen met zijn familie naar Sydney (Australië) toen hij 10 jaar was. Na zijn middelbare schooltijd begon hij in bands te spelen. Begin jaren 70 richtte hij de groep Velvet Underground op. Deze band had echter niets te maken met de beroemde Amerikaanse Velvet Underground waar Lou Reed in speelde.

In 1973 besloot hij met zijn broer Angus de groep AC/DC te beginnen. Malcolm speelde op de eerste albums af en toe solopartijen maar besloot dat al snel aan Angus over te laten. Hij droeg de meeste ideeën voor het songmateriaal aan en AC/DC is feitelijk altijd Malcolms band geweest.

In 1988 werd hij voor het Amerikaanse deel van de 'Blow up your video'-tournee tijdelijk vervangen door zijn neef Stevie Young om van een alcoholverslaving af te komen. Het gerucht gaat dat het publiek vaak niet doorhad dat Stevie Young een vervanger was, omdat hij erg veel op Malcolm lijkt.