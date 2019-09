Achter het leven van een dj schuilt méér dan luxe: ‘De realiteit is anders’

Dat Sunnery en Ryan zo succesvol zouden worden, dat zagen ze in de verste verte niet aankomen. Hoe hun carrière van de grond kwam? Nou, heel onschuldig. ,,Iemand vroeg ons te draaien en die wilde betalen. Toen dacht ik: wat? Ga je mij hiervoor betalen?”, blikt Ryan Marciano terug op dat bewuste moment. Sunnery vult hem aan: ,,Binnen no time hadden we 20 boekingen in de maand en moesten we het serieus gaan aanpakken. We hebben een agency benaderd en toen nam onze carrière echt een vlucht.”



En óf hun carrière een vlucht nam. De twee heren draaien inmiddels op de grootste festivals ter wereld. Denk aan het Belgische Tomorrowland, Ultra Musical Festival in Miami en het Amsterdam Musical Festival. Ook draaien de mannen regelmatig op party-eiland Ibiza en zijn ze geregeld te horen op Nederlandse feesten. Maar ondanks de hoeveelheid plezier en voldoening die de vrienden uit hun werk halen, heeft de roem ook een keerzijde.



Dat heeft vooral te maken met het beeld dat de buitenwereld van het leven als dj heeft. ,,Het cliché dat mensen hebben is van: oké, dure hotels, wat hebben ze te klagen? Kijk dat leven van ze.” Ja, natuurlijk, de heren laten hun fans op sociale media de mooie kant van hun werk zien, maar er schuilt wel meer achter dan dat. ,,De realiteit is dat je aankomt, je bent kapot en je wil slapen. Gaat naar de club. En de volgende ochtend heb je geen tijd om te genieten van je hotel of jacuzzi, want je moet gelijk weer het vliegtuig in.”