Achtergronddanseres van R. Kelly getuigt op proces: ‘Hij bevredigde Aaliyah oraal toen ze amper 13 jaar was’

Angela, één van de voormalige achtergronddanseressen, vertelde in de rechtbank dat R. Kelly haar gevangen hield in zijn studio en dat voor meerdere dagen. De Amerikaanse zanger zou haar bovendien ook verkracht hebben. Ze is ondertussen al het tiende slachtoffer dat haar verhaal doet in de rechtbank. Zo vertelde ze onder meer dat ze Kelly heeft leren kennen in 1991 toen ze ongeveer 15 jaar oud was. Angela zag de zanger voor het eerst toen één van haar vriendinnen haar meenam naar een feestje in zijn appartement in Chicago.

Betast en misbruikt

Vervolgens kreeg Angela de vraag om naar een aparte kamer te gaan. Daar stond ze plots oog in oog met de zanger. Niet veel later vroeg hij haar om bovenop hem te komen zitten. De achtergronddanseres maakte tijdens haar getuigenis duidelijk dat ze in het begin twijfelde om op de vraag van de zanger in te gaan. Alleen heeft ze uiteindelijk toch maar gedaan wat hij van haar vroeg. Vervolgens zou Kelly haar misbruikt hebben. Uit haar getuigenis blijkt dat er ook andere vrouwen aanwezig waren in de kamer. Ook zij werden om de beurt betast door de Amerikaanse zanger.



Na het feestje werd Angela, samen met haar vriendin Tiffany, nog regelmatig uitgenodigd door Kelly. In de jaren die volgden, zagen ze elkaar bijna dagelijks. Angela stopte zelfs met studeren om zo werk te maken van haar zangcarrière. Van Kelly had ze namelijk te horen gekregen dat een combinatie van de twee niet mogelijk was.



In 1992 en 1993 werkte Angela vervolgens als achtergronddanseres voor Kelly. In deze periode kreeg de voormalige medewerkster van de zanger regelmatig te zien hoe hij vrouwen strafte die zijn regeltjes niet wilden volgen. Angela vertelde verder ook dat Kelly haar in 1992 voorstelde aan Aaliyah. Kort na hun ontmoeting zou hij haar misbruikt hebben in zijn tourbus. ,,Zijn hoofd zat tussen haar benen en hij was haar oraal aan het bevredigen. Ze was toen amper 13 jaar.”